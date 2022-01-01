Brooklyn Nets'e bir de Dragic darbesi!

Brooklyn Nets'in tecrübeli oyun kurucusu Goran Dragic, sağlık ve güvenlik protokollerine girdi.



Nets Başantrenörü Steve Nash'e göre, Dragic'in koronavirüs semptomları var ve kendini iyi hissetmiyor.



Dragic dışarıdayken Brooklyn Nets rotasyonunda Kyrie Irving, Patty Mills ve Seth Curry daha çok süre almak zorunda kalacak. Çaylak guard Cam Thomas da bu süreçte tekrar rotasyona dahil olabilir.



Nets ile 6'sı ilk 5 olmak üzere 16 maça çıkan Goran Dragic, ortalama 25.5 dakikada 7.3 sayı ve 4.8 asist ortalamaları yakaladı.



