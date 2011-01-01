Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Brooklyn, Mike James'e ikinci 10 günlük kontratı vermeyi planlıyor

Brooklyn Nets'in, point guard Mike James ile ikinci bir 10 günlük sözleşme için anlaşmayı planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, point guard Mike James ile ikinci bir 10 günlük sözleşme için anlaşmayı planladığı iddia edildi.

30 yaşındaki oyuncu, bu sözleşme sona erdiğinde standart bir anlaşma yapma şansına sahip olacak.

James, ilk 10 günlük anlaşması sırasında beş maçta yer almış ve 19.6 dakika sahada kalarak 7.4 sayı ve 4.2 asist ortalamaları tutturmuştu.

Brooklyn ekibi James ile geçtiğimiz ay, sağlık sorunlarından ötürü emekli olan oyuncu LaMarcus Aldridge'i serbest bıraktıktan sonra 10 günlük bir anlaşma yapmıştı.

43-22'lik derecesi ile Nets, Doğu'nun en iyi ikinci derecesini elinde bulunduruyor ve Salı günü Milwaukee Bucks ile üst üste ikinci kez oynayacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal