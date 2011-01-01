Brooklyn, Mike James'e ikinci 10 günlük kontratı vermeyi planlıyor

Brooklyn Nets'in, point guard Mike James ile ikinci bir 10 günlük sözleşme için anlaşmayı planladığı iddia edildi.



30 yaşındaki oyuncu, bu sözleşme sona erdiğinde standart bir anlaşma yapma şansına sahip olacak.



James, ilk 10 günlük anlaşması sırasında beş maçta yer almış ve 19.6 dakika sahada kalarak 7.4 sayı ve 4.2 asist ortalamaları tutturmuştu.



Brooklyn ekibi James ile geçtiğimiz ay, sağlık sorunlarından ötürü emekli olan oyuncu LaMarcus Aldridge'i serbest bıraktıktan sonra 10 günlük bir anlaşma yapmıştı.



43-22'lik derecesi ile Nets, Doğu'nun en iyi ikinci derecesini elinde bulunduruyor ve Salı günü Milwaukee Bucks ile üst üste ikinci kez oynayacak.



