Brooklyn Nets'in, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Lonnie Walker IV ile tek yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı.



Walker geçtiğimiz sezon 23.2 dakikada 11.7 sayı, 1.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



24 yaşındaki oyuncu ayrıca Los Angeles Lakers ile 13 playoff maçında forma giymiş ve 13.8 dakikada 6.2 sayı ortalama tutturmuştu.





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