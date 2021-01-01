Brooklyn, Kyrie'ye 186 milyon dolarlık teklifi yapmayacak!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'e artık 186 milyon dolarlık sözleşme uzatması teklifinde bulunmayacağı belirtildi.



Nets, antrenman kampı başlamadan önce Irving'e uzatma kontratı verme şansından umutlu olsa da, Kyrie'nin KOVID-19'a karşı aşı olmama kararı ile takımdaki geleceği şüpheli hale gelmiş ve Brooklyn de kendisini yalnızca deplasman maçlarında değil, hiçbir maçta oynatmama kararı almıştı.



The Athletic'ten Shams Charania, "The Glue Guys" isimli podcast'te şunları söyledi:



"Günün sonunda, önümüzdeki sezon alacağı 16 milyon dolarlık maaşını feda etmeye istekliydi. Ve artık kontratını 186 milyon dolara uzatması da teklif edilmeyecek."



Charania, Irving'in Brooklyn'den takas kabul etme olasılığı hakkında da şu açıklamaları yaptı:



"Nets'te emekli olmak istediğini biliyorum. Bu yüzden oraya gitmişti. Yaz döneminin çoğunda, uzatma kontratı imzalayacağından oldukça emindi. James Harden'ın da imzalayacağından emindi. Ama bunların hiçbiri olmadı."



Kyrie'nin aksine, Kevin Durant ve Harden'ın antrenman kampı başlamadan önce aşılarını yaptırdıkları bildirilmişti.



