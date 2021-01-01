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Brooklyn, Kyrie "olmayacakmış gibi" hazırlanıyor!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in aşısız kalacağı ve yakın gelecekte iç saha maçlarına ve antrenmanlarına katılamayacağı ihtimaline göre hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'in aşısız kalacağı ve yakın gelecekte iç saha maçlarına ve antrenmanlarına katılamayacağı ihtimaline göre hazırlık yaptığı bildiriliyor.

Irving, New York City'nin aşısız kişiler için yaptığı kısıtlamalar nedeniyle Nets'in son antrenmanına katılmamıştı.

Nets, böyle bir zorunluluğun bulunmadığı San Diego'da antrenman kampını başlatmış olsa da, Irving bu kampa katılmamıştı ve ekip Brooklyn'e dönmüştü.

Koç Steve Nash, Irving'in müsait olup olmadığı konusuyla ilgili herhangi bir güncelleme sunmadı:

"Yeni bir güncelleme yok. Bizler onun arkasındayız. Onun için buradayız. İşler değişebilir. Bir çözüm olduğunda, onun için burada olacağız."

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası, yerel KOVID-19 aşısı zorunlulukları nedeniyle aşılanmamış bir oyuncunun kaçıracağı her maç için alacağı maaşında kesinti yapılmasını kabul etmişlerdi.

Nets, Cuma günü Brooklyn'de Milwaukee Bucks ile bir sonraki hazırlık maçını oynayacak. Irving'in bu karşılaşmada da oynaması beklenmiyor.


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