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"Brooklyn, James Harden'ın listesinde 1 numara" iddiası!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ramona Shelburne ve Zach Lowe'a göre Brooklyn Nets'in, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın olası takas hedefleri yeri listesinde yükseldiğini belirttiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Ramona Shelburne ve Zach Lowe'a göre Brooklyn Nets'in, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın olası takas hedefleri yeri listesinde yükseldiğini belirttiler.

Kevin Durant ve Kyrie Irving ile birlikte oynama potansiyelinin, Harden'a "çekici geldiği" açıklandı.

Harden, Rockets'ın bir şampiyonluk için rekabet etme potansiyeli konusunda endişeli olduğu ve bir takas için baskı yapmayı düşündüğü söylenmişti.

Nets'in bir anlaşmanın uygulanabilirliğine baktığı, ancak kaç adet varlıktan vazgeçmeye istekli olduklarının net olmadığı kaydedildi.

Rockets'ın, diğer takımlara önümüzdeki sezon Harden ile "her şeyi yeniden denemeyi" planladıklarınını söylemeye devam ettikleri de söylenenler arasındaydı.

Wojnarowski, Rockets ve Nets arasında hiçbir takas görüşmesi olmadığını sözlerine ekledi.


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