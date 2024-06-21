Brook Lopez, bu yaz Milwaukee'den ayrılabilir

Milwaukee Bucks'ın, tecrübeli oyuncusu Brook Lopez'i bu yaz takas edebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Brook Lopez, bu yaz Milwaukee'den ayrılabilir
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21 Haziran 2024 12:32
Milwaukee Bucks'ın, tecrübeli oyuncusu Brook Lopez'i bu yaz takas edebileceği iddia edildi.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, Bucks'ın gelecek sezon daha çok yönlü bir savunma tarzı oynamak istediği için, Lopez'i bu yaz takas bloğuna koyabileceğini öne sürdü.

Doc Rivers'ın başantrenör olarak ilk tam sezonuna başlamasıyla Bucks'ın bazı planlarını değiştirmeye çalışabileceği bildirildi.

23 milyon dolarlık kontratının bitimine bir sezon kalan 36 yaşındaki Lopez, geride bıraktığımız sezonu verimli bir şekilde tamamlamış ve maç başına 12,5 sayı, 5,2 ribaund ve 2,4 blok ortalamaları yakalamıştı.

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