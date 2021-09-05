Bronz madalya kazanan 'Filenin Sultanları' İstanbul'a geldi

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.



Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bronz madalya kazanan "Filenin Sultanları"nı tebrik etti.



Sakatlık yaşanmamasından dolayı mutlu olduklarını belirten Üstündağ, "Takımımız ülkenin gururu olduğu için biz ayrıca gurur yaşadık. Ülkemiz bu güzel günleri yaşamayı hak ediyor. Bunu da sahada mücadele eden kızlarımız sağladı, çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir performans sergilediler." diye konuştu.



Dünyada ve Avrupa'da voleybol için kurulan sistemin; okulu, altyapısı, tesisi ve yurduyla tek olduğunu ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:



"Kurumsal anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Dört dörtlük bir sistem uyguluyoruz. Takımımızın yaş ortalaması da çok genç. Erkeklerde de bugün Kuzey Makedonya ile üçüncü maçımızı oynayacağız. İnşallah orada bugünkü maçı alırsak matematiksel olarak da gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Rusya gibi bir devi ilk defa yendik. Dolayısıyla voleybol hem erkek hem de kadınlarda emin ellerde. Güzel bir sistem ve güzel bir çalışmayla devam ediyor."



Desteklerinden ötürü TRT'ye teşekkür eden ve kendisine Türkiye'nin dört bir tarafından TRT ekranlarından voleybol müsabakasının seyredilmesiyle ilgili görüntülerin geldiğini dile getiren Üstündağ, "Bu da bizim için gurur verici. Türkiye'de bu hareketi başlattıysak, bu güzel ortam oluşturulduysa ve halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, Türkiye'de voleybol liglerinin başlayacağını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kurtulmayı temenni ettiklerini ve seyirciyle kucaklaşacakları günleri beklediklerini sözlerine ekledi.



- Zehra Güneş: "Uzun bir süreçten sonra ülkemize madalyaya döndük



Milli voleybolcu Zehra Güneş, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Uzun bir süreçten sonra ülkemize madalyaya döndük. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Bu takıma da bu şekilde bitirmek yakışırdı." dedi.



Cansu Özbay ise Türkiye'ye madalyayla döndükleri için mutlu olduklarını ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Umarım tüm ülke de bizimle gurur duyuyordur. Biz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



