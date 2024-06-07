Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny'nin Phoenix Suns ile "iyi bir antrenman seansı geçirdiğ" bildirildi.



Arizona Republic'ten Duane Rankin, Bronny James'in Suns'la yaptığı antrenman sırasında iyi bir izlenim bıraktığının bildirildiğini aktardı.



Suns'ın antrenman tesisinde yapılan seansta Bronny'nin, özellikle şut antrenmanlarındaki performansıyla takım personelini etkilediği belirtildi.



Rankin, Villanova'dan Mark Armstrong ve Batı Virginia'dan RaeQuan Battle gibi yeteneklerin yanı sıra Bronny'nin de antrenmana katılan birkaç aday arasında yer aldığını söyledi.



Bronny, çeşitli NBA takımlarından gelen yaklaşık 10 antrenman teklifini geri çevirerek, hem Suns hem de babasının takımı Lakers için idman yapmayı tercih etmişti.





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