Los Angeles Lakers'ın, Bronny James'i önümüzdeki sezonun ilk haftasında babası LeBron James ile aynı maçta oynatmayı planladığı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bronny'nin bu sezon büyük ölçüde G League'de oynamasının beklendiğini, ancak sezonun başlarında muhtemelen babası LeBron ile bir maçta sahayı paylaşacağını söyledi:



"Lakers'ın beklentisi, onun büyük ölçüde bir G League oyuncusu olacağı yönünde; tıpkı ikinci turdan lige seçilen hemen hemen her 19 yaşındaki oyuncu gibi. Fakat kendisini sezonun ilk haftasında babasıyla birlikte oynarken göreceğimizi düşünüyorum.



Buna tören demek istemiyorum ama tüm dünyanın gözü burada olacak. Bunu sezonun ilk haftasında yapacaklar. Ancak Bronny James'in Lakers'ın rotasyonunda yer alacağına dair hiçbir beklenti yok. Zamanının çoğunu Lakers'la aynı antrenman tesisini paylaşan G League'de oynayarak geçirecek."



Geçen sezon USC'de çıktığı 25 maçta James, 19,4 dakikada 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı. Bir noktada, James'in 2024 NBA Draftı'nda ilk 10'dan seçileceği tahmin ediliyordu ancak geçen yaz yaşadığı kalp krizi ve istikrarsız sezonu, Lakers tarafından 55. sıradan draft edilmesine yol açmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU