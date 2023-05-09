NBA scoutlarının, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny'nin bir NBA oyuncusu olarak yerinin 'netleştiğine' inandıkları bildirildi.



Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gireceğini duyuran Bronny'nin kolej kariyerinde nasıl bir performans ortaya koyacağı, birçok kişi için büyük bir beklenti konusu olmuş durumda.



ESPN'den Jonathan Givony, Bronny'nin ciddi olarak NBA'e geçeceğinden hâlâ şüphe duyan pek çok kişi olsa da, ligdeki çoğu scout'ın kendisini net bir NBA adayı olarak gördüğünü söyledi:



"James, kariyerinin başlarında pek itibar görmemiş ve Sierra Canyon Okulu'nda kendi sınıfındaki oyuncular arasında, ESPN tarafından 49. sıraya konulmuştu. O zamanki fikir birliği, James'in kendisini en iyi kolej oyuncularından biri konumuna getirmek için daha çok çalışması gerektiği yönünde olduğundan, bazı diğer scoutlar onu daha da alt sıralarda görmüştü.



18 ay sonrasında James, sınıfının en iyi 20 oyuncusundan biri olduğunu ve 2024'te NBA lotaryasının muhtemel seçimlerinden biri olacağını gösterdi... Pek çok NBA scout'ına göre Bronny, ileride bir NBA oyuncusu olacağını net bir şekilde kanıtladı."



Bronny, lisedeki son sezonunda 13.8 sayı, 5.5 ribaund, 2.7 asist ve 1.8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.





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