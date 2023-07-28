Bronny James taburcu edildi, tedavisi evde devam edecek

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden taburcu edildiği ve tedavisine evinde devam edeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bronny James taburcu edildi, tedavisi evde devam edecek
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28 Temmuz 2023 11:22
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden taburcu edildiği ve tedavisine evinde devam edeceği bildirildi.

LeBron, Perşembe günü erken saatlerde kendi açıklamasını yayınlayarak, olaydan bu yana gelen destekler için minnettarlığını ifade etti ve ailesinin "bir arada, güvende ve sağlıklı" olduğunu belirtti.

Los Angeles Times, 18 yaşındaki USC oyuncusunun Pazartesi sabahı okulun salonu Galen Center'da antrenman yaparken kalp krizi geçirerek bilincini kaybettiğini duyurmuştu. Bronny'ye Trojans ekibinin sağlık personeli tarafından hızla müdahale edildiği ve sonrasında yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bronny kısa bir süre sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılmış ve durumu stabil olarak listelenmişti.

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