Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, 5 yıldızlı bir üniversite oyuncusu adayı oldu.



ABD'deki üniversite spor dalları üzerine yoğunlaşan platform On3, Sierra Canyon Lisesinde son yılını geçiren kombo guard Bronny'yi 2023 sınıfında 5 yıldızlı aday mertebesine yükseltti.



Yükselen profiline ek olarak, James'in NIL değeri 7.2 milyon dolara çıktı. On3, henüz hangi üniversitede forma giyeceğine karar vermemiş olan Bronny'nin '%95.5' Ohio State Üniversitesi'ni tercih edeceğini tahmin ediyor.



On3, James'i "Güçlü bir yapıya, uzun kollara ve geniş omuzlara sahip sağlam bir guard. 1.90 civarı boyu olan guard, toplu aksiyon olan alanlarda nam yapmış bir savunma oyuncusu. Ayaklarını yanlamasına olarak iyi hareket ettiriyor ve kanıtlayacak çok şeyi varmış gibi oynuyor." şeklinde değerlendirdi.





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