Bronny James, 5 yıldızlı bir kolej adayı oldu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, 5 yıldızlı bir üniversite oyuncusu adayı oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bronny James, 5 yıldızlı bir kolej adayı oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2023 12:01
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, 5 yıldızlı bir üniversite oyuncusu adayı oldu.

ABD'deki üniversite spor dalları üzerine yoğunlaşan platform On3, Sierra Canyon Lisesinde son yılını geçiren kombo guard Bronny'yi 2023 sınıfında 5 yıldızlı aday mertebesine yükseltti.

Yükselen profiline ek olarak, James'in NIL değeri 7.2 milyon dolara çıktı. On3, henüz hangi üniversitede forma giyeceğine karar vermemiş olan Bronny'nin '%95.5' Ohio State Üniversitesi'ni tercih edeceğini tahmin ediyor.

On3, James'i "Güçlü bir yapıya, uzun kollara ve geniş omuzlara sahip sağlam bir guard. 1.90 civarı boyu olan guard, toplu aksiyon olan alanlarda nam yapmış bir savunma oyuncusu. Ayaklarını yanlamasına olarak iyi hareket ettiriyor ve kanıtlayacak çok şeyi varmış gibi oynuyor." şeklinde değerlendirdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery