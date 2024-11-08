Bronny, ilk G League maçına Cumartesi günü çıkacak!

Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James'in, bu Cumartesi günü ilk G League maçında oynayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Bronny, ilk G League maçına Cumartesi günü çıkacak!
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08 Kasım 2024 12:14
Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James'in, bu Cumartesi günü ilk G League maçında oynayacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Lakers'ın Bronny'yi takımın G League ekibi South Bay Lakers'a atadığını ve genç oyuncunun Cumartesi günü Salt Lake City Stars'a karşı ilk maçta oynamasının beklendiğini duyurdu.

Charania, mevcut planın James'in her iki takımda da yer alabilmesi adına, yalnızca South Bay'deki iç saha maçlarında yer alması olduğunu sözlerine ekledi.

25 Ekim'de, Lakers'ın Çarşamba günü sona eren deplasman gezisinin ardından James'in G League-NBA mekik dokuması sürecine başlamasının beklendiği bildirilmişti.

Bu sezon dört maçta forma giyen ve toplamda yalnızca 13 dakika oynayan Bronny, %16,7 şut yüzdesiyle ortalama 1,0 sayı, 0,5 asist ve 0,3 ribaund üretebildi.

Çaylak guardın bu gece Philadelphia 76ers'a karşı oynanacak maçta Lakers kadrosunda yer alması ve ardından South Bay'e katılması bekleniyor.

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