ESPN yazarı Jonathan Givony, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny'yi "galibiyete en üst düzeyde katkıda bulunan olağanüstü bir rol oyuncusu" olarak tanımladı.



NBA Draftına girmeye hak kazanmasına henüz bir sene daha süre olmasına rağmen, Bronny James, yakın zamanda 2024 NBA Draft tahminlerinde ilk 10 seçilebileceği iddialarından dolayı, NBA'in gündemine oturmuştu.



Ancak ESPN yazarı ve Draft uzmanı Givony, Bronny'yi yıldız seviyesinde bir oyuncu olarak görmese de, iyi takımları daha da iyi hale getiren ve küçük şeyleri yapabilen bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi:



"De'Anthony Melton, Marcus Smart, ya da en iyi ihtimalle Jrue Holiday tipi bir oyuncu olabilir ; galibiyete en üst düzeyde katkıda bulunan olağanüstü bir rol oyuncusu."



LeBron ise geçtiğimiz günlerde oğlu için, "Bronny oyunu doğru şekilde oynuyor, isteseydi maç başına 20 şut atar ve 30 sayı ortalama yakalardı ama olay bu değil." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.



Sierra Canyon Lisesi'ndeki son yılında olan Bronny'nin, gelecek yıl ne yapmayı planladığına henüz karar vermediği biliniyor.





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