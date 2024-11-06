Bronckhorst: "Milot Rashica süre alabilir"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Bronckhorst: 'Milot Rashica süre alabilir'
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06 Kasım 2024 17:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Hollandalı teknik adam, "Önemli bir maç. 4 maçta 6 puan hedefindeyiz bu maç özelinde. Kazanmamız gerekiyor. 6 puan bir sonraki tura yaklaşmak için önemli bir adım olur bizim için." dedi.

Bronckhorst, "Semih, santraforumuz olacak. Yeni bir sistem değil, her zaman oynadığımız sistem. Önemli olan bizim tutumumuz, enerjimiz, kendi oyunumuzu sergilememiz. Sonrasında oyuncularımız ve kalite farkı, farkı yaratacak detaylar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milot Rashica için de konuşan başarılı çalıştırıcı, "Milot, döndüğü için mutluyum. Süre alabilecek durumda. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

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