Boston Celtics guardı Malcom Brogdon, NBA'de Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanan isim oldu.



Medya panelinden 100 birincilik oyunun 60'ını alan ve genel olarak 408 puanla bu ödülü kazanan Brogdon'dan sonra, New York Knicks guardı Immanuel Quickley 34 birincilik oyu ve toplam 326 puanla ikinci oldu. Milwaukee Bucks forveti Bobby Portis ise altı birincilik oyu ve toplam 97 puan aldı.



Brogdon, ödülle ilgili "Çok büyük bir onur. Indiana'dan Boston'a gelmek benim için büyük bir geçiş süreciydi. Son iki sezonumda çok da başarılı değildim, bu da benim belki de 1 numaralı opsiyon olmasam da, harika bir 2, 3 veya 4. oyuncu olabileceğimi anlamamı sağlayan bir etkendi." şeklinde konuştu.



Brogdon sezonu 14.9 sayı, 4.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.





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