Brogdon, Jaylen Brown ile protesto tecrübesini paylaştı

Indiana Pacers guardı Malcolm Brogdon, geçtiğimiz hafta George Floyd için yapılan protestolarda bulunma deneyimini detaylandırdı.



Brogdon, memleketi Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesi sonrası ABD çapında düzenlenen protestolara katılmak için sokaklarda yürüyen birkaç NBA oyuncusundan biriydi. Turner Sports yayıncısı Ernie Johnson ile yaptığı röportajda Brogdon, deneyiminden bahsetti.



Brogdon protestoya, aslen Atlanta'dan hemşerisi olan, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ile katılmıştı. Brogdon, protestolar sırasında ortaklıklarının ne noktaya geldiğini ve zihniyetinin nasıl olduğunu açıkladı.



"İnsanların düşündüğünden çok daha doğal gelişti. Göründüğü gibi planlanmış bir şey değildi. Bildiğiniz gibi, Jaylen ve ben NBPA yürütme komitesindeyiz. Ve komitemizdeki adamlar sık sık konuşurlar. Ve biz de konuşuyorduk. Herkes sanırım NBA sezonu hakkında bir şeyler konuşuyordu. Jaylen grup sohbetine girip: 'Protestoda bulunmak için Atlanta'ya dönüyorum. Telefonuma şu anda bakamayacağım. "



Brown'ın mesajını okuduktan sonra Brogdon, bunu hemen gösteriye katılma fırsatı olarak görmüştü. Brown, Brogdon'ın ona katılmasını çok isteyeceğini söyleyerek protestonun ayrıntılarını vermişti.



"HİÇ BÖYLE BİRİ DEĞİLDİM"



Brogdon, gerçekte hiçbir zaman protestoda yer alacak bir insan olmadığını itiraf etti. Ancak, halka açık bir kişi olduğunu bilerek, onunla birlikte gelen sorumluluğu da biliyor. Ve böylece sokaklarda yürümeden önce ve şimdiye kadarki döneme kadar, zihinsel olarak hazırlanıyordu:



"Bu açık olduğum bir şey. Ön saflarda olmak, ana aktivistlerden biri olmak, hiç vizyonum dahilinde olan bir şey değildi. Ama eğer zaman bunu gerektiriyorsa, toplumun benden istediği şey buysa, o zaman hazırlamak, kendimi eğitmek, konuşmaya, liderlik yapmaya ve politikaları zorlamaya hazır olmak benim işim. Ama daha önce söylediğim gibi, bu eğitim ile geliyor. Bu yüzden son birkaç gündür çok okuyorum."



