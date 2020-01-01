Brogdon: "Bazı oyuncular, sezona dönmeyi planlamıyor"

Indiana Pacers guard Malcolm Brogdon, NBA Orlando'da devam ettiği zaman, tüm oyuncuların geri dönmesini beklemediğini belirtti.



JJ Redick'in podcast'inde konuk olan Brogdon, bazı NBA oyuncularının, George Floyd'un öldürülmesinden sonra koronavirüs pandemi, sivil huzursuzluk ve Disney World içindeki hareket kısıtlamalarının lig tarafından önerildiği düşünüldüğünde, sezona yeniden başlamamayı düşündüklerini açıkladı.



Kendisi orada olmayı planlasa da, Brogdon bunun herkes için geçerli olmayabileceğini biliyor:



"Birkaç adama sorduğumda, muhtemelen oynamayacaklarını söylemişlerdi. Geçtiğimiz gün (NBAPA başkanı) Chris Paul ile konuşuyordum ve bunun her insanın kendisi için vermesi gereken bireysel bir karar olduğunu söyledi. Bence de tam da öyle."



"Bazı çocuklar sağlık nedenleriyle, KOVID ve KOVID hakkında anlamadığımız uzun vadeli etkiler sebebiyle, oturmak istediklerini belirtecekler. Başkaları ise siyahi topluluğun ve halkın, basketbol ile dikkatlerinin dağılabileceğini ve başlarından çok şey geçtiklerini açıklayacaklar. Bunu, siyahi toplumun önüne koymam. Ben de otururum."



