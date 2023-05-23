Boston Celtics guardı Malcolm Brogdon, ekibinin Doğu Konferansı Finalleri'nde Miami Heat'e karşı 3-0 geride olmasına rağmen halen "daha iyi bir takım olduklarına inandıklarını" söyledi.



Geçtiğimiz yaz bir ilk tur draft hakkı karşılığında Boston'a katılan Brogdon'ın yapbozun son parçası olması düşünülmüş olsa da, takımı bu gece alınabilecek bir mağlubiyetle playofflara sekizinci sıradan katılan Heat tarafından süpürülme riskiyle karşı karşıya.



30 yaşındaki oyuncu, ekibinin seride geride olmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Kesinlikle hayret verici. Bu kimsenin tahmin edebileceği bir şey değildi, ama durum bu şekilde ve geri dönüş yolunda elimizden geleni yapmamız lazım."



Brogdon, diğer takım arkadaşları gibi serinin 3. maçında başarısız bir performans göstermiş ve oynadığı 18 dakikada denediği altı şutun hiçbirinde isabet bulamamıştı. Seri genelinde üçlük ve savunma performansı gitgide düşen Boston ise, bu sebepten ötürü 3. maçta 128-102'lik mağlubiyete engel olamamıştı.



NBA tarihinde bir playoff serisinde şimdiye dek 149 takım 0-3 geriye düşmüş ve hiçbiri geri dönüş yapamamış olsa da, Brogdon bu grubun halen bir şansı olduğu konusunda kararlı:



"İzlemeniz gereken yaklaşım bu. Biz hala daha onlardan iyi bir takım olduğumuza inanıyoruz. Ama bu üç maçta da böyle oynamamıştık. Lakin her şeyin bir ilki vardır. Yani, eğer biz yapmazsak başka kimse yapmayacak. Bu yüzden bunu biraz gurur meselesi haline getirerek, karakter koymamız ve maçı kazanmaya çalışmamız bize bağlı bir durum.



Bana kalırsa önceki maçta sadece şutlarımız girmemişti ve bu da bizi zihinsel olarak çok yormuştu. Sezon boyunca pek çok maçta olduğu gibi, bu savunmamızı da yıpratan bir durum.



Celtics formasını giymek oldukça gurur verici. Çok iyi bir takımız. Harika bir normal sezon geçirdik ve ara ara ne kadar harika olduğumuzu gösterdik. Yalnızca kendimizi toparlamamız gerekiyor ve bazen bunu yapmak ve ivme kazanabilmek için sadece tek bir maç yetebiliyor."



Brogdon, 2023 playofflarında forma giydiği 16 maçta 14.0 sayı, 3.8 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.



