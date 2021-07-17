Britanyalı 6 sporcuda koronavirüs

Tokyo 2020 öncesi Büyük Britanyalı 6 sporcu, koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi.

Britanyalı 6 sporcuda koronavirüs
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Büyük Britanya kafilesini oyunlar öncesi Tokyo'ya taşıyan uçakta takım üyesi olmayan bir yolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle uçakta yer alan 6 sporcu ile 2 takım görevlisinin tedbirler gereği kendilerini karantinaya aldığı belirtildi.

Adları açıklanmayan söz konusu 8 kişinin Tokyo'daki Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı ve bir süre daha karantina altında kalmaya devam edecekleri ifade edildi.

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