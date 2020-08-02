Britanya GP'de çılgın son 3 tur!

Formula 1 Britanya grand-prix'sini şampiyona lideri olan Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı.
Silverstone'da son 3 turda arka arkaya Bottas, Sainz ve Hamilton'ın lastikleri patladı. Sıralama son 3 turda değişti. Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı.
Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada bitirdi.
Mercedes'ten Valtteri Bottas, yarışı ikinci bitirmesine 3 tur kala patlayan lastiği nedeniyle yarışı 11. sıra bitirdi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Silverstone'da son 3 turda arka arkaya Bottas, Sainz ve Hamilton'ın lastikleri patladı. Sıralama son 3 turda değişti. Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı.
Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada bitirdi.
Mercedes'ten Valtteri Bottas, yarışı ikinci bitirmesine 3 tur kala patlayan lastiği nedeniyle yarışı 11. sıra bitirdi.
DETAYLAR BİRAZDAN...