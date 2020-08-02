Britanya GP'de çılgın son 3 tur!

Formula 1 Britanya GP'de son 3 turda arka arkaya lastikler patladı. Lewis Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı ve damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Britanya GP'de çılgın son 3 tur!
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02 Ağustos 2020 17:47
Formula 1 Britanya grand-prix'sini şampiyona lideri olan Mercedes'ten Lewis Hamilton kazandı.

Silverstone'da son 3 turda arka arkaya Bottas, Sainz ve Hamilton'ın lastikleri patladı. Sıralama son 3 turda değişti. Hamilton, son turu patlak lastikle tamamladı.

Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada bitirdi.

Mercedes'ten Valtteri Bottas, yarışı ikinci bitirmesine 3 tur kala patlayan lastiği nedeniyle yarışı 11. sıra bitirdi.

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