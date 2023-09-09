Brighton yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor

Brighton piyasaya sürdüğü yeni yıldız oyuncusu Kaoru Mitoma ile kış transfer dönemi öncesi sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Brighton yıldız ismin sözleşmesini uzatıyor
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09 Eylül 2023 16:46
Brighton'da geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Kaoru Mitoma takımı Avrupa'ya giderken takımın en kritik rollerinden birine sahip oldu.

Brighton, 26 yaşındaki Japon kanat oyuncusuyla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

4 TAKIM İZLİYOR

2025 yılında sözleşmesi sona erecek Kaoru Mitoma için Premier Lig'in iki dev takımı Liverpool ve Manchester City, Japon futbolcuyu kadrolarına katmak için çalışmalara başladı.

Ayrıca Barcelona ve son Serie A şampiyonu Napoli'de yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak istiyor.

"İLGİ ODAĞI MITOMA OLACAK"

Brighton CEO'su Paul Barber, yaptığı açıklamada, "Açıkçası Mitoma bir sonraki transfer döneminde ilgi odağı olacak başka bir oyuncu. Hayatta kalmak için oyuncu satmak zorunda kalan bir kulüp olmadığımız için finansal açıdan çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Kaoru Mitoma, Brighton'ın son birkaç yılda Alexis Mac Allister, Moises Caicedo, Ben White ve Leandro Trossard'la birlikte ortaya çıkardığı ve hepsi büyük kar karşılığında satılan çok sayıda mücevherden biri olmayı başardı.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brighton formasıyla 4 resmi maça çıkan Kaoru Mitoma bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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