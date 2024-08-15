Brighton, Rutter için geri sayımda!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.



Brighton, Leeds United'dan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Georginio Rutter'i kadrosuna katacak.



The Athletic'te yer alan habere göre, Brighton, 22 yaşındaki futbolcuyu sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelini karşılayıp renklerine bağlayacak. (40 milyon sterlin, 46.7 milyon euro)



Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rutter'in Leeds ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Leeds United'a geçen yaz transfer olan genç yıldız, İngiliz ekibinde 66 maçta 8 gol attı ve 18 asist yaptı.





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