Brighton - Nottingham maçında gol yok

İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Nottingham Forest 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Brighton - Nottingham maçında gol yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 23:33
İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Brighton 15, Nottingham Forest 6 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester City deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

Görsel Kaynak: Brighton / Twitter

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ