Brighton - Nottingham maçında gol yok

İngiltere Premier Lig'de Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Brighton 15, Nottingham Forest 6 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester City deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Brighton / Twitter
The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Brighton 15, Nottingham Forest 6 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester City deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Brighton / Twitter
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