Brighton, Newcastle'ı yıktı! 4'te 3 yaptı!

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Newcastle'ı yıktı! 4'te 3 yaptı!
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02 Eylül 2023 21:32
Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, sahasında Newcastle United ile karşılaştı.

Community Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 27, 65 ve 70. dakikalarda Evan Ferguson kaydetti. Newcastle'ın tek golü Callum Wilson'dan geldi.

De Zerbi'nin öğrencileri oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Newcastle ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Manchester United ile karşılaşacak. Newcastle ise Brentford'u ağırlayacak.

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