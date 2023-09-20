Brighton Manchester United'ın Ferguson teklifini reddetti

Manchester United'ın sezona formda giren genç yetenek Evan Ferguson için yaptığı teklif reddedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Brighton Manchester United'ın Ferguson teklifini reddetti
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20 Eylül 2023 13:32
Yaz transfer döneminde 80 milyon euro karşılığında Rasmus Hojlund'u kadrosuna katan Manchester United bir genç yeteneği daha gözüne kestirdi.

İngiliz basınına göre Manchester United, Brighton forması giyen genç yetenek Evan Ferguson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

BRIGHTON TEKLİFİ GÜLEREK REDDETTİ

Sport Bible'de yer alan habere göre Manchester United, 18 yaaşındaki İrlandalı santrfor Evan Ferguson için Brighton'a 60 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Haberin devamında ise Brighton'ın bu teklifi gülerek reddettiği ve Manchester United'a, Evan Ferguson için en az 120 milyon euro istediklerini söyledi.

5 MAÇA ÇIKTI

Brighton formasıyla sezona çok formda giren Evan Ferguson çıktığı 5 resmi maçta 4 gollük katkı sağladı.

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