Brighton, James Milner'ı kadrosuna kattı

Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion, Liverpool'dan ayrılan orta saha oyuncusu James Milner'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Brighton, James Milner'ı kadrosuna kattı
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14 Haziran 2023 22:01
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Liverpool ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu James Milner'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir sezonluk anlaşmaya varılan 37 yaşındaki oyuncunun kontratında, bir yıllık opsiyon maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Milner, birer kez Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadığı Liverpool formasıyla 8 sezonda 334 maçta görev alıp 26 gol attı.

İngiltere Milli Takımı'nda 61 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, daha önce Manchester City, Newcastle United, Aston Villa, Leeds United ve Swindon Town takımlarında da görev aldı.

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