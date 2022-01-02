Brighton deplasmanda Everton'ı yıktı!

İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Brighton deplasmanda Everton'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Brighton deplasmanda Everton'ı yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2022 18:56
İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Brighton deplasmanda Everton ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Brighton 3-2 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 3. ve 71. dakikalarda Allisters, 21. dakikada Dan Burn, kaydederken, Everton'ın gollerini 53 ve 76. dakikalarda Anthony Gordon kaydetti.

Everton'da Calvert-Lewin 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Brighton bu sonuçla puanını 27 yaparken, Everton, 19 puanda kaldı.

Brighton ligin 22. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.