Brighton'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu için açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Imago
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Brighton'dan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
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12 Eylül 2024 16:27
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Cumartesi günü oynanacak Ipswich Town maçı öncesinde Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Takımın yeni transferlerinden Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili konuşan Hürzeler, "Ferdi Kadıoğlu, muhtemelen bu hafta sonu ilk maçına çıkacak." dedi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olduktan sonra bir sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, milli takım kadrosunda yer almamıştı.

Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Ipswich Town maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

REKOR KIRDI

Ferdi, Fenrebahçe'nin kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri girmesini sağladı ve yurt dışına transfer olan en pahali milli oyuncu ünvanını aldı. Bonuslarla bu rakam 35 milyon Euro'yu bulacak. 

 
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