Brighton'dan 34 milyon euroluk transfer!

Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion, Watford'dan Brezilyalı oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Brighton'dan 34 milyon euroluk transfer!
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05 Mayıs 2023 18:58
Brighton & Hove Albion, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz ekibi, Watford'dan Brezilyalı oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Brighton'ın bu transfer için Watford'a 34 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

21 yaşındaki forvet oyuncusu yaz transfer dönemi açıldığında yeni takımına katılacak.

Brezilyalı forvet, Watford ile çıktığı toplam 109 maçta 24 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.

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