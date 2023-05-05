Brighton'dan 34 milyon euroluk transfer!

Brighton & Hove Albion, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İngiliz ekibi, Watford'dan Brezilyalı oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Brighton'ın bu transfer için Watford'a 34 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
21 yaşındaki forvet oyuncusu yaz transfer dönemi açıldığında yeni takımına katılacak.
Brezilyalı forvet, Watford ile çıktığı toplam 109 maçta 24 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.
İngiliz ekibi, Watford'dan Brezilyalı oyuncu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Brighton'ın bu transfer için Watford'a 34 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
21 yaşındaki forvet oyuncusu yaz transfer dönemi açıldığında yeni takımına katılacak.
Brezilyalı forvet, Watford ile çıktığı toplam 109 maçta 24 gol ve 9 asist yapma başarısı gösterdi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ