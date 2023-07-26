Brighton Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Fiorentina forması giyen Brezilyalı stoper Igor Santos Paulo'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Brighton Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı!
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26 Temmuz 2023 16:15
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 16:16
İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Fiorentina forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Igor Santos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, Igor için Fiorentina'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

25 yaşındaki stoper, Brighton ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1.85 yaşındaki sol ayaklı savunma oyuncusu, 2021 yılında SPAL'den 7.65 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu ve İtalyan ekibiyle toplam 110 maça çıktı.
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