Brighton, bir hafta aradan sonra kazandı

Premier Lig'de Brighton, sahasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Brighton, bir hafta aradan sonra kazandı
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21 Mayıs 2023 18:28
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Brighton karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Roberto De Zerbi'nin ekibine galibiyeti getiren golleri 34 ve 40'da Evan Ferguson ile 69. dakikada Pascal Gross attı. Southampton'ın tek golü 58. dakikada Muhammed Elyounoussi'den geldi.

Brighton'da forma giyen Deniz Undav, 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Brighton ligde bir hafta aradan sonra kazandı ve 61 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Southampton, 24 puanda kaldı.

Brighton, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise evinde Liverpool'u misafir edecek.

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