Bright Osayi-Samuel: "Utanç verici bir sonuç"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Bright Osayi-Samuel: 'Utanç verici bir sonuç'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 23:23
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından çok kötü bir sonuç olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç utanç verici. Maçla ilgili çok fazla şey söyleyemiyorum. Çok iyi başladık. Golü bulduk, penaltı kaçırdık. Enner Valencia'yı suçlamıyorum. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonrasında konsantrasyonu kaybettik." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery