Bright Osayi-Samuel: 'Hedefimiz lig şampiyonluğu'

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyleyen Samuel, "Maça iyi başladık, topa biz sahip olduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk golü bulmamız lazımdı, atamadık. Bunun için çok çalıştık, çok pozisyon yarattık. İkinci yarıda rakip baskı altına aldı ve golü yedik. Fazlasıyla üzgünüz." dedi.



Formasyon hakkında konuşan Osayi, "Hocamız nerede görev verirse oynarım. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor ama problem değil. Ben de yeni şeyler öğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum. İlk yarı iyiydik. Galatasaray'a karşı galip geldiğimiz formasyonla oynadık. Tüm takım yeni şeyler öğreniyor." ifadelerini kullandı.



Ligde şampiyon olmak istediklerini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO