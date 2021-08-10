Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.



İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.



İskoç basınının haberine göre Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı.



Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.



