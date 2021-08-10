Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bright Osayi-Samuel'e talip çıktı
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10 Ağustos 2021 09:35
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.

İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.

İskoç basınının haberine göre Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti. Bu cevabın ardından Glasgow bekleme kararı aldı.

Osayi-Samuel, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.


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