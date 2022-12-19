Bright Osayi-Samuel'e, La Liga'dan dev talip!

Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Brtight Osayi Samuel'in talipleri her geçen gün artıyor.Nijeryalı yıldız için son iddia İspanya'dan geldi. Atletico Madrid'in, Osayi Samuel'i yakın takibe aldığı öğrenildi. Sağ bekte Molina dışında alternatifi olmayan teknik direktör Simeone'nin bu bölgeye takviye istediği ve Fenerbahçe'nin yıldızının adaylar arasında olduğu kaydedildi.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Osayi-Samuel, gol katkısı yapamadı.