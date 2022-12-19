X

Bright Osayi-Samuel'e, La Liga'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel'e, Atletico Madrid'in talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bright Osayi-Samuel'e, La Liga'dan dev talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2022 13:07
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de çok iyi bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Brtight Osayi Samuel'in talipleri her geçen gün artıyor.

Nijeryalı yıldız için son iddia İspanya'dan geldi. Atletico Madrid'in, Osayi Samuel'i yakın takibe aldığı öğrenildi. Sağ bekte Molina dışında alternatifi olmayan teknik direktör Simeone'nin bu bölgeye takviye istediği ve Fenerbahçe'nin yıldızının adaylar arasında olduğu kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Osayi-Samuel, gol katkısı yapamadı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ