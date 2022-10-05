Bright Osayi-Samuel'e İngiliz ekibinden kanca

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'in, bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, devre arasında Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor.



2020-21 sezonun devre arasında QPR'den transfer edilen Samuel, bu sezon çıktığı 11 maçta henüz skora katkı veremedi.







