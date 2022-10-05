Bright Osayi-Samuel'e İngiliz ekibinden kanca

Fenerbahçe'nin başarılı sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel'e, İngiliz ekiplerinden Leeds United talip oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Bright Osayi-Samuel'e İngiliz ekibinden kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2022 09:20
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Leeds'in, bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, devre arasında Sarı-lacivertli kulübün kapısını çalması bekleniyor.

2020-21 sezonun devre arasında QPR'den transfer edilen Samuel, bu sezon çıktığı 11 maçta henüz skora katkı veremedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ