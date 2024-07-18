New York Knicks forveti Mikal Bridges'in takımla "daha uygun fiyatlı" bir uzatma kontratı üzerinde anlaşmasının muhtemel olduğu iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Bridges'in, Jalen Brunson'ın son anlaşmasına benzer şekilde, Knicks ile takımın harcalamalarını kolaylaştıracak bir uzatma anlaşması imzalamasının beklendiğini söyledi. Bridges, Ekim ayında iki yıllık, 2025'te ise dört yıllık bir anlaşma imzalayabilecek.



Knicks, Bridges karşılığında Brooklyn Nets'e beş adet ilk tur draft hakkını yollarken, bir de draft hakkını takası imkanı sunmuştu. Brunson ve Bridges'in uygun uzatmalarla güvence altına alınması, Knicks'in kadrosunu daha etkili bir şekilde oluşturmasına ve elinde tutmasına olanak tanıyor olacak.



Bridges, 2021'de Phoenix Suns'la dört yıllığı 90,9 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ekim ayında 72,5 milyon dolarlık iki yıllık bir uzatma ya da gelecek sezon 112,9 milyon dolarlık üç yıllık bir anlaşmayı tercih edebilir. Mevcut sözleşmesi 2026-27'ye kadar devam eden Bridges, ayrıca sonrasında beş yıllığı yaklaşık 297 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayabilir.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU