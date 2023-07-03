Forvet Miles Bridges'in, Charlotte Hornets'tan 2023-24 sezonu için gelen 7.9 milyon dolarlık kontrat teklifini kabul ederek imza attığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bridges'in Hornets ile anlaşma yenileme üzerine olası görüşmelerin durduğunu ve 25 yaşındaki oyuncunun herhangi bir kontrat teklifi veya imza-ve-takas fırsatını kovalamayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.



Bu sezon herhangi bir takas üzerinde veto yetkisine sahip olan Bridges, aile içi şiddet suçu nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk 10 maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.





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