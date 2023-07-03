Bridges, Hornets'ın kontrat teklifini kabul etti

Forvet Miles Bridges'in, Charlotte Hornets'tan 2023-24 sezonu için gelen 7.9 milyon dolarlık kontrat teklifini kabul ederek imza attığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bridges, Hornets'ın kontrat teklifini kabul etti
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03 Temmuz 2023 11:48
Forvet Miles Bridges'in, Charlotte Hornets'tan 2023-24 sezonu için gelen 7.9 milyon dolarlık kontrat teklifini kabul ederek imza attığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bridges'in Hornets ile anlaşma yenileme üzerine olası görüşmelerin durduğunu ve 25 yaşındaki oyuncunun herhangi bir kontrat teklifi veya imza-ve-takas fırsatını kovalamayı bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Bu sezon herhangi bir takas üzerinde veto yetkisine sahip olan Bridges, aile içi şiddet suçu nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk 10 maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

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