Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, geçmişteki saha dışı eylemleri hakkında bir açıklama yaparak, yaptıkları için özür diledi.



2022'de aile içi şiddet suçlamasına karışan Bridges, bu suçlamalara itiraz etmemeyi tercih etmişti. Geçtiğimiz haftalarda Hornets ile yeniden kontrat imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, geçmiş eylemleri için özür dileyen bir açıklama yaptı:



"Herkesten, özellikle de aileme yaşattığım acı ve utanç için özür dilemek istiyorum. Bu seneyi yalnızca terapiye gitmek ve ailemin ve buradaki herkesin gurur duyabileceği biri olmaya öncelik vermek için kullandım."



2021-22 normal sezonunda 20,2 sayı, 7,0 ribaund ve 3,8 asist ortalamaları yakalayan Bridges, Hornets ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamamış ve en sonunda takımla 7,9 milyon dolarlık kontrat teklifini imzalamıştı.



