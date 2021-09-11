Brian Priske: "Samatta'dan çok şey bekliyorum"

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den transferleri Michael Frey ve Mbwana Ally Samatta için konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Brian Priske: 'Samatta'dan çok şey bekliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 12:24
Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Fenerbahçe'den transferleri Michael Frey ve Mbwana Ally Samatta ile ilgili konuştu.

Priske, "10 golümüzün 7'sine imza atan Michael Frey'in performansından çok memnunum. Aynı zamanda diğer hücum oyuncularımın performansından da çok mutluyum." dedi.

Danimarkalı teknik adam, "Samatta ile artık fazladan bir hücum oyuncumuz var. Çok fazla tecrübe ve kaliteye sahip. Ne zaman hücum edeceğini veya hangi pozisyonda duracağını çok iyi biliyor. Samatta'dan çok şey bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerde Antwerp, ilk mücadelesini perşembe akşamı Olympiakos deplasmanında verecek. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.