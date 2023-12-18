Brian Priske: "Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek"

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brian Priske: 'Galatasaray'ın seviyesi çok yüksek'
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18 Aralık 2023 18:36
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Priske, "Kuralar çekilmeden önce de güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi biliyorduk. Şampiyonlar Ligi'nden düşmüş bir takım gelecekti ve Galatasaray geldi. Onların çok yüksek bir kalitesi var. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var." dedi.

İstanbul'daki atmosfer için heyecanlı olduklarını söyleyen Priske, "İstanbul'da bizi fantastik bir maç bekliyor ama evimizde de her şeyi başarabiliriz. İki maçı da heyecanla bekliyoruz." sözlerini sarf etti.
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