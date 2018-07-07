Brezilya'nın hocası elenme sebeplerini açıkladı! "Fark yarattı"

Dünya Kupası'nda Belçika'uya 2-1 mağlup olarak elenen Brezilya'da teknik direktör, maçın ardından yenilginin sebebini açıkladı."Çok sayıda fırsat bulduk ancak Belçika pozisyonları gole çevirmede daha iyiydi. Courtois'nın bu maçta farkı yaratan isim olduğunu söyleyebilirim""Çok teknik oyunculara sahip iki takımın maçı oldu. Futbolu gerçekten seviyorsanız, bu maçı tekrar izlemelisiniz. Arkanıza yaslanıp 'Ne maçtı' diyebilirsiniz. Futbol adına güzel bir gece oldu""Şu an geleceğim hakkında konuşmayacağım. Halen maçın etkisindeyiz. Zamanla neler olacağını göreceğiz. İki hafta sonra bu konuyu oturup konuşacak duruma geliriz"