Brezilya'nın hocası elenme sebeplerini açıkladı! "Fark yarattı"

Brezilya'nın teknik direktörü Tite, Belçika'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nda Belçika'uya 2-1 mağlup olarak elenen Brezilya'da teknik direktör Tite, maçın ardından yenilginin sebebini açıkladı.

İşte Tite'nin açıklamaları;

"Çok sayıda fırsat bulduk ancak Belçika pozisyonları gole çevirmede daha iyiydi. Courtois'nın bu maçta farkı yaratan isim olduğunu söyleyebilirim"

ETKİLEYİCİ BİR MAÇ

"Çok teknik oyunculara sahip iki takımın maçı oldu. Futbolu gerçekten seviyorsanız, bu maçı tekrar izlemelisiniz. Arkanıza yaslanıp 'Ne maçtı' diyebilirsiniz. Futbol adına güzel bir gece oldu"

GELECEĞİM HAKKINDA

"Şu an geleceğim hakkında konuşmayacağım. Halen maçın etkisindeyiz. Zamanla neler olacağını göreceğiz. İki hafta sonra bu konuyu oturup konuşacak duruma geliriz"



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2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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