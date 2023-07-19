Brezilyalı futbolcunun menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Shakhtar Donetsk forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Maycon'un menajerleri, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Brezilyalı futbolcunun menajeri Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
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19 Temmuz 2023 20:33
Son güncelleme 19 Temmuz 2023 20:39
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda.

Dzeko, Kent, Umut Nayir ve Tadic ve Becao gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler orta saha bölgesine de bir Brezilyalı'yı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ESPN Brazil'in haberine göre, 26 yaşında orta saha oyuncusu Maycon'un temsilcileri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği belirtildi.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Maycon, geçtiğimiz yılı Corinthians'da kiralık olarak geçirdi. 

Brezilya ekibiyle 31 aralıkta kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun Shakhtar ile 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Maycon ile Galatasaray'da ilgileniyor.






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