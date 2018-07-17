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Brezilyalı futbolcunun annesini kaçırdılar
Brezilyalı futbolcunun annesini kaçırdılar
Shakhtar Donetsk forması giyen Taison'un annesi, Brezilya'da kaçırıldı.
17 Temmuz 2018 17:25
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