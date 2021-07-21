Brezilyalı Formiga ve Marta tarihe geçti

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolu maçları açılışa 2 gün kala başladı. Brezilya'nın Çin'i 5-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncular Marta ile Formiga tarihe geçti.

Brezilyalı Formiga ve Marta tarihe geçti
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolu maçları açılışa 2 gün kala başladı.

Kadın futbolunda Tokyo'da 3 farklı statta 6 karşılaşma oynandı. Günün en çarpıcı skorunu Zambiya'yı 10-3 yenen Hollanda elde etti.

Brezilya'nın Çin'i 5-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncular Marta Vieira da Silva ile Miraldes Maciel Mota (Formiga) tarihe geçti. 43 yaşındaki Formiga, 7 kez olimpiyatlarda yer alan ilk kadın futbolcu oldu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Marta ise üst üste 5 olimpiyatta gol atan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

Kadın futbolunda gruplardaki ikinci maçlar 24 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Gruplarda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Büyük Britanya-Şili: 2-0

Japonya-Kanada: 1-1

F Grubu:

Çin-Brezilya: 0-5

Zambiya-Hollanda: 3-10

G Grubu:

İsveç-ABD: 3-0

Avustralya-Yeni Zelanda: 2-1

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