Brezilya'dan Adriano açıklaması! 'Bekliyoruz'

Beşiktaş ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Adriano'yu kadrosuna katmak isteyen Santos Başkanıflaş bir açıklama geldi.Adriano transferi hakkında son bilgileri paylaşan Jose Carlos Peres, "Adriano transferi Vagner Love'ın durumuna benziyor. Adriano şu an Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Bu zor bir anlaşma. Adriano harika bir isim. Şu an bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif eden Santos, ardından Adriano'ya 1.4 milyon euro maaş önermişti.Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.