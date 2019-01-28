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Brezilya'dan Adriano açıklaması! "Bekliyoruz"

Santos'un başkanı Jose Carlos Peres, Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Brezilya'dan Adriano açıklaması! 'Bekliyoruz'
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28 Ocak 2019 02:56
Beşiktaş ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Adriano'yu kadrosuna katmak isteyen Santos Başkanı Jose Carlos Peres'den flaş bir açıklama geldi.

"VAGNER LOVE GİBİ..."

Adriano transferi hakkında son bilgileri paylaşan Jose Carlos Peres, "Adriano transferi Vagner Love'ın durumuna benziyor. Adriano şu an Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Bu zor bir anlaşma. Adriano harika bir isim. Şu an bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif eden Santos, ardından Adriano'ya 1.4 milyon euro maaş önermişti.

Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.

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