Brezilya'da talihsiz sakatlık! Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı!...

Antrenman sırasında sakatlanan Danilo, Dünya Kupası boyunca Brezilya forması giyemeyecek

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Brezilya'da forma giyen Danilo, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada, dünkü antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği ve Dünya Kupası boyunca tedavisine devam edileceği belirtildi.

Manchester City'de forma giyen Danilo'nun, takım arkadaşlarını desteklemek amacıyla tedavisini milli takım kampında sürdüreceği ve kadroda yer alacağı belirtildi.

Brezilya'nın İsviçre ile oynadığı ilk maçta forma giyen Danilo, yaşadığı hafif sakatlığın ardından diğer maçlarda dinlendirilmişti.

Brezilya, çeyrek finalde Belçika ile Cuma günü karşılaşacak.

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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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