Brezilya'da korkutan yangın! Genç yetenekler öldü...

Brezilya ekibi Flamengo'nun Rio'daki antrenman tesislerinde yangın çıktı
Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında altyapıdan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre birçok yaralı da bulunuyor
Yangının yerel saatle 05.17'de çıkarken, 07:20'de de kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölenlerin kimlikleri de henüz tespit edilmedi.
Fotoğraf: GLOBOESPORTE
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Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında altyapıdan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre birçok yaralı da bulunuyor
Yangının yerel saatle 05.17'de çıkarken, 07:20'de de kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölenlerin kimlikleri de henüz tespit edilmedi.
Fotoğraf: GLOBOESPORTE
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın