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Brezilya'da korkutan yangın! Genç yetenekler öldü...

Flamengo'nun Rio'daki tesislerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Sporx.com
Brezilya'da korkutan yangın! Genç yetenekler öldü...
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08 Şubat 2019 13:30
Brezilya ekibi Flamengo'nun Rio'daki antrenman tesislerinde yangın çıktı

Flamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında altyapıdan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre birçok yaralı da bulunuyor

Yangının yerel saatle 05.17'de çıkarken, 07:20'de de kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölenlerin kimlikleri de henüz tespit edilmedi.

Fotoğraf: GLOBOESPORTE


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