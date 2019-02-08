Brezilya'da korkutan yangın! Genç yetenekler öldü...

Brezilya ekibi Flamengo'nun Rio'daki antrenman tesislerinde yangın çıktıFlamengo'nun Rio De Janerio'da yer alan antrenman tesislerinde çıkan yangında altyapıdan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre birçok yaralı da bulunuyorYangının yerel saatle 05.17'de çıkarken, 07:20'de de kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ölenlerin kimlikleri de henüz tespit edilmedi.Fotoğraf: GLOBOESPORTE